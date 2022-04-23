Меньше половины австрийцев поддержали позицию Вены в отношении Украины

Меньше половины австрийцев — 40% — поддерживают позицию своего правительства в отношении Украины. Такое заключение следует из опроса исследовательского института Unique для издания Profil.

Вена выступает за ужесточение санкций против Москвы, при этом на данном этапе не поддерживает введение эмбарго на газовые поставки.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступает за прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по ситуации на Украине.

По данным исследовательского института Unique, 40% респондентов «в общем и целом считают правильной» линию австрийского правительства. 23% опрошенных считают, что Вена «слишком дружелюбна» по отношению к Украине, 17% — «слишком дружелюбна» к России, оставшиеся 20% затруднились ответить.

Опрос проводился 15–21 апреля онлайн, в нем приняли участие 500 респондентов старше 16 лет.

Ранее, 5 апреля, посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский указал на фейки местных СМИ по ситуации в Буче.

7 апреля Австрия выслала четырех российских дипломатов. Причиной решения называлось то, что российские дипломаты якобы совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом.

11 апреля состоялась встреча Нехаммера и Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что беседа была непродолжительной.

13 апреля Карл Нехаммер сообщил, что Вена, Берлин и Будапешт не поддерживают эмбарго на поставки российского газа. Нехаммер добавил, что Австрия поддерживает санкции против РФ, но они должны наносить больший вред России, чем ЕС. По его словам, Брюссель намерен и дальше вводить дальнейшие ограничительные меры против России, но так, чтобы не слишком сильно вредить самому союзу.

21 апреля в австрийской нефтегазовой компании OMV заявили, что прекратили переработку нефти из России.

23 апреля министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что газовая отрасль Австрии зависит от поставок из РФ. Вена не поддержит введение эмбарго на российский газ, поскольку это сильнее затронет экономику страны, чем «ударит» по России.

В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили об ухудшении обстановки в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости ЛНР и ДНР. 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины.

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