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Источники сообщили об обсуждении США и ЕС возможности ограничения импорта нефти из России

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США и Евросоюз (ЕС) обсуждают шаги по ограничению импорта нефти из России, а также сокращению доходов, получаемых Москвой от ее продажи. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

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По информации одного из источников, цель этих переговоров заключается в том, чтобы «понять, как наиболее сильно можно ударить по президенту России Владимиру Путину». Обсуждаемые варианты включают в себя запрет, установление верхнего предела цены и механизм оплаты для того, чтобы удержать доходы от экспорта нефти, которые Россия получала после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

При этом в Штатах опасаются, что прямой запрет ЕС на российскую нефть может привести к резкому росту цен и «дать Кремлю еще больше доходов».

Днем ранее американская газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщила, что ЕС планирует ввести шестой пакет антироссийских санкций на следующей неделе. По информации издания, в новых рестрикциях в отношении РФ будет «определенный запрет» на импорт российской нефти, а также отключения еще большего количества банков России от системы SWIFT. Кроме того, некоторые государства призывают ввести санкции в отношении российских СМИ.

Вместе с тем 21 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отвечая на вопрос, когда будет одобрен пакет санкций по эмбарго на нефть и газ из России, сказал, что пока ни по одному из предложений нет единогласия среди стран — членов Евросоюза.

19 апреля госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон рассказал о том, что ЕС в ближайшем будущем планирует усилить антироссийские санкции. По его словам, ограничения коснутся энергоносителей из РФ, в частности нефти.

5 апреля немецкая газета Die Welt сообщила, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. Отмечалось, что члены ЕС по-разному относятся к введению данного запрета.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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