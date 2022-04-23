Прямой эфир
Сюжет:

Украина запланировала 23 апреля провести эвакуацию жителей из Мариуполя

Вице-премьер Верещук заявила о планах Киева провести эвакуацию жителей из Мариуполя 23 апреля
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев планирует в субботу, 23 апреля, провести эвакуацию мирных жителей из Мариуполя по организованному гуманитарному коридору. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

Заводские настройки: почему был отменен штурм «Азовстали»
Глава государства назвал героями участников операции по освобождению Мариуполя

«По Мариуполю: сегодня снова пытаемся эвакуировать женщин, детей и пожилых людей», — написала она в своем Telegram.

Как уточнила министр, мариупольцам, желающим эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, следует собраться возле торгового центра «Порт-сити».

Накануне начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО) Михаил Мизинцев рассказал, что из Мариуполя эвакуировано почти 144 тыс. мирных жителей, из них 341 иностранец, а также 1844 сдавшихся военнослужащих Украины. Он подчеркнул, что для всех эвакуированных обеспечена безопасность, квалифицированная медицинская помощь. При этом, как указал Мизинцев, в эвакуации киевские власти не принимали участия.

21 апреля сообщалось, что военнослужащие Российской армии вывезли из Мариуполя в Запорожскую область и передали украинским представителям 79 мирных жителей, которые изъявили желание эвакуироваться на украинскую территорию.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022