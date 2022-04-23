Украина запланировала 23 апреля провести эвакуацию жителей из Мариуполя

Киев планирует в субботу, 23 апреля, провести эвакуацию мирных жителей из Мариуполя по организованному гуманитарному коридору. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

«По Мариуполю: сегодня снова пытаемся эвакуировать женщин, детей и пожилых людей», — написала она в своем Telegram.

Как уточнила министр, мариупольцам, желающим эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, следует собраться возле торгового центра «Порт-сити».

Накануне начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО) Михаил Мизинцев рассказал, что из Мариуполя эвакуировано почти 144 тыс. мирных жителей, из них 341 иностранец, а также 1844 сдавшихся военнослужащих Украины. Он подчеркнул, что для всех эвакуированных обеспечена безопасность, квалифицированная медицинская помощь. При этом, как указал Мизинцев, в эвакуации киевские власти не принимали участия.

21 апреля сообщалось, что военнослужащие Российской армии вывезли из Мариуполя в Запорожскую область и передали украинским представителям 79 мирных жителей, которые изъявили желание эвакуироваться на украинскую территорию.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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