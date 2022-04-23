Правительство России обязало нефтяников продавать больше топлива на бирже

Российское правительство обязало нефтяников продавать больше топлива на биржевых торгах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 23 апреля пресс-служба кабмина.

Подчеркивается, что инициатива призвана поддержать стабильность ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля в условиях сезонного повышенного спроса.

«Изменения касаются автомобильного бензина и дизельного топлива. Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 11% до 12% от общего объема производства. В отношении дизеля — с 7,5% до 8,5%», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Как отметили в кабмине, новое постановление позволит повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.

Накануне первый заместитель главы Минэка Илья Торосов сообщил, что в России разработали концепцию госпрограммы по повышению энергоэффективности. По его словам, реализация госпрограммы повысит конкурентоспособность и эффективность отечественной экономики.

Ранее, 4 апреля, Центр развития энергетики представил мартовский отчет «Слом парадигмы», где рассказал о перспективах рынков энергоносителей на Западе и в России. По словам специалистов, экспорт российской нефти в апреле умеренно пострадает от санкций, но они окажут более значимый эффект на нефтепереработку, которая может сократиться на 15%. Эксперты также уверены, что Европа не сможет в ближайшее время отказаться от российского газа.