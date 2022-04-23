Жители Донецка рассказали о ночном обстреле украинскими войсками

Местные жители Кировского района Донецка рассказали 23 апреля корреспонденту «Известий» об обстреле территории украинскими войсками.

«Ночью легли спать. Без шума… Сразу такой резкий взрыв. На машине сработала сразу сигнализация. Вышел — вроде тихо всё. А утром прошелся и увидел разбитый осколком фонарь на машине, ветки на дереве побитые были. А где приземлился (снаряд. — Ред.), наверное, где-то рядом. Со стороны Украины летит. Недели полторы назад три взрыва было», — рассказал местный житель.

Дончане показали на кадрах осколки от, предположительно, снаряда, выпущенного украинскими войсками.

Молодая мама, проживающая в этом же районе, также рассказала «Известиям» о произошедшем. По ее словам, взрыв произошел неожиданно во втором часу ночи.

«Произошел сильный взрыв. Ни свиста, ничего не было. Меня сначала оглушило на одно ухо. Потом слышу, что посыпались стекла»

Она рассказала, что ее муж вышел на лицу посмотреть, что произошло. Тогда он увидел, что в заборе огромная дыра. Как такового ограждения уже не было, что показано на кадрах. Повреждена и машина семьи.

«Держимся, крепимся. Уже устали очень сильно. Ждем, когда это всё закончится. У меня убило прямым попаданием в дом в 2015 году маму мою», — поделилась жительница Донецка.

Утром 23 апреля в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, что украинские войска выпустили по Кировскому району четыре снаряда калибром 122 мм.

За день до этого, 22 апреля, в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск ранения получили 14 мирных жителей, в том числе один ребенок 2007 года рождения.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти республик Донбасса сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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