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Жители Донецка рассказали о ночном обстреле украинскими войсками

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Местные жители Кировского района Донецка рассказали 23 апреля корреспонденту «Известий» об обстреле территории украинскими войсками.

«Ночью легли спать. Без шума… Сразу такой резкий взрыв. На машине сработала сразу сигнализация. Вышел — вроде тихо всё. А утром прошелся и увидел разбитый осколком фонарь на машине, ветки на дереве побитые были. А где приземлился (снаряд. — Ред.), наверное, где-то рядом. Со стороны Украины летит. Недели полторы назад три взрыва было», — рассказал местный житель.

Дончане показали на кадрах осколки от, предположительно, снаряда, выпущенного украинскими войсками.

Молодая мама, проживающая в этом же районе, также рассказала «Известиям» о произошедшем. По ее словам, взрыв произошел неожиданно во втором часу ночи.

«Произошел сильный взрыв. Ни свиста, ничего не было. Меня сначала оглушило на одно ухо. Потом слышу, что посыпались стекла»

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Она рассказала, что ее муж вышел на лицу посмотреть, что произошло. Тогда он увидел, что в заборе огромная дыра. Как такового ограждения уже не было, что показано на кадрах. Повреждена и машина семьи.

«Держимся, крепимся. Уже устали очень сильно. Ждем, когда это всё закончится. У меня убило прямым попаданием в дом в 2015 году маму мою», — поделилась жительница Донецка.

Утром 23 апреля в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, что украинские войска выпустили по Кировскому району четыре снаряда калибром 122 мм.

За день до этого, 22 апреля, в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск ранения получили 14 мирных жителей, в том числе один ребенок 2007 года рождения.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти республик Донбасса сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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