«Роскосмос» проведет маневр уклонения МКС от космического мусора

Грузовой корабль «Прогресс МС-18» в субботу, 23 апреля, проведет внеплановый маневр уклонения Международной космической станции (МКС) от столкновения с космическим мусором. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«Роскосмос обеспечит уклонение МКС от космического мусора. Двигатели корабля «Прогресс МС-18» будут включены в 16.25 мск и придадут станции импульс 1 м/с, что позволит увеличить ее высоту на 1,8 км. После проведения маневра минимальная высота станции составит 413,91 км, максимальная — 437,54», — говорится в сообщении в Telegram госкорпорации.

Как уточнили в «Роскосмосе», российский сегмент МКС примерно 11 раз в год проводит коррекцию орбиты станции, что необходимо в том числе от уклонения станции от космического мусора.

«После прекращения полетов американских шаттлов и европейских кораблей ATV российские двигатели стали единственным штатным средством поддержания высоты орбиты станции», — подчеркнули в госкорпорации.

Помимо этого, российские двигатели поддерживают ориентацию МКС в пространстве и разгружают гиродины сегмента США.

В конце января замгендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов сообщил, что российские специалисты разрабатывают аппараты, которые будут сбрасывать космический мусор с орбиты для последующего сгорания в атмосфере. Идея разработчиков в том, чтобы аппараты направляли мусор с орбиты сгорать в атмосфере, при этом падение должно быть управляемым.