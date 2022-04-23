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Чье кунг-фу лучше 2

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Фото: Вячеслав Крылов
Фары Exeed TXL светодиодные уже в базовой комплектации
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Фото: Вячеслав Крылов
Название марки сделано светящимся
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Фото: Вячеслав Крылов
На корме сохранили указание на принадлежность к марке Chery
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Фото: Вячеслав Крылов
Интерьер после рестайлинга изменился кардинально
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Фото: Вячеслав Крылов
Передние сиденья обзавелись вентиляцией, но подогревается только подушка
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Фото: Вячеслав Крылов
На дисплей выводится даже температура шин
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Фото: Вячеслав Крылов
В спортрежиме стиль приборки самые удобочитаемый
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Управление «роботом» слишком непривычное
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Фото: Вячеслав Крылов
Управлять мультимедийными функциями можно с помощью тачпада
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Фото: Вячеслав Крылов
На правую ручку можно вывести циферблат часов. Серебристые клавиши на солнце бликуют
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Фото: Вячеслав Крылов
Система кругового обзора выручает при маневрировании
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Фото: Вячеслав Крылов
После рестайлинга TXL обзавелся подогревом задних сидений. Как и спереди, греется только подушка
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Фото: Вячеслав Крылов
Места на заднем ряду очень много
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Фото: Вячеслав Крылов
Объем багажника: 600-1456 литров
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