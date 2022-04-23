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Сдавшийся украинский военный рассказал о конфликтах морпехов с националистами

Сдавшийся офицер Лабузов: националисты конфликтовали с ВСУ, но командование это скрывало
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Националисты украинской националистической группировки «Азов» конфликтовали с солдатами морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако военное руководство пыталось замять такие инциденты. Об этом «РИА Новости» рассказал сдавшийся украинский офицер Владимир Лабузов.

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«Бойцы «Азова» ставили себя выше, чем бойцы не только морской пехоты, но в целом бойцы украинской армии. С чем это связано, я не знаю, но они постоянно превозносили себя, они постоянно показывали, что они лучше, «быстрее, выше, сильнее», скажем так... Возможно, это связано с их ультранационалистической идеологией», — отметил он.

Как сообщил военный, в 2017-м он стал свидетелем ситуации, когда четырем морпехам в результате конфликта с националистами в Мариуполе потребовалась медицинская помощь. При этом командование всячески пыталось скрыть подобные случаи.

«Шумиху не разводили, а бойцам просто сказали, что «дураки вы, потому что лезете с ними на конфликт», вот и всё», — добавил Лабузов.

22 апреля представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Мариуполе азовцы вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината «Азовсталь».

Как подчеркнул представитель ведомства, удержание членами группировки заложников из числа гражданских лиц доказывает, что они «не защитники, а конченые террористы».

20 апреля один из пленных украинских военнослужащих, проходящий лечение в госпитале, в беседе с «Известиями» заявил, что националисты «Азова» угрожали военным расстрелом. Он назвал националистов «нелюдями» и подчеркнул, что боевики отобрали всю технику и оружие ВСУ, оставляя обычным военным только автоматы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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