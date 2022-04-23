Сдавшийся украинский военный рассказал о конфликтах морпехов с националистами

Националисты украинской националистической группировки «Азов» конфликтовали с солдатами морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако военное руководство пыталось замять такие инциденты. Об этом «РИА Новости» рассказал сдавшийся украинский офицер Владимир Лабузов.

«Бойцы «Азова» ставили себя выше, чем бойцы не только морской пехоты, но в целом бойцы украинской армии. С чем это связано, я не знаю, но они постоянно превозносили себя, они постоянно показывали, что они лучше, «быстрее, выше, сильнее», скажем так... Возможно, это связано с их ультранационалистической идеологией», — отметил он.

Как сообщил военный, в 2017-м он стал свидетелем ситуации, когда четырем морпехам в результате конфликта с националистами в Мариуполе потребовалась медицинская помощь. При этом командование всячески пыталось скрыть подобные случаи.

«Шумиху не разводили, а бойцам просто сказали, что «дураки вы, потому что лезете с ними на конфликт», вот и всё», — добавил Лабузов.

22 апреля представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Мариуполе азовцы вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината «Азовсталь».

Как подчеркнул представитель ведомства, удержание членами группировки заложников из числа гражданских лиц доказывает, что они «не защитники, а конченые террористы».

20 апреля один из пленных украинских военнослужащих, проходящий лечение в госпитале, в беседе с «Известиями» заявил, что националисты «Азова» угрожали военным расстрелом. Он назвал националистов «нелюдями» и подчеркнул, что боевики отобрали всю технику и оружие ВСУ, оставляя обычным военным только автоматы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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