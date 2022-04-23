Траты россиян на куличи перед Пасхой снизились в 2022 году

Средние траты россиян на куличи перед Пасхой снизились на 11% по сравнению с прошлым годом. Эти данные следуют из исследования аналитического ресурса «Чек индекса».

«Средний чек затрат на кулич составил 329 рублей — на 11% ниже, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении вырос почти в три раза», — говорится в сообщении.

Эксперты проанализировали обезличенные агрегированные данные ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс в стране, сравнив продажи за первые четыре дня Страстной недели 2022 и 2021 годов (18–21 апреля текущего года и 26–29 апреля прошлого). Они выяснили, что потребители стали активно покупать праздничные атрибуты только на Страстной неделе, а до этого начинали подготовку к празднику уже за месяц до его начала.

При этом в этом году вырос на 17% средний чек на яйца по сравнению с прошлым. На 12% вырос и объем продаж. Средний чек на красители для яиц тоже вырос на 2% и составил 98 рублей. А объем продаж в натуральном выражении вырос на 142%. Средний чек на творог вырос на 10% и составил 101 рубль. Объем продаж этого продукта наоборот снизился в натуральном выражении на 7%.

Средний чек на минимальный набор к Пасхе (считая все вышеперечисленные продукты) составил 658 рублей. Это на 2% ниже по сравнению со Страстной неделей в прошлом году.

19 апреля врач-диетолог, нутрициолог Скандинавского центра здоровья Инга Давтян рассказала «Известиям», как приготовить вкусные и полезные пасхальные куличи. Так, вместо муки высшего сорта при приготовлении лучше использовать муку второго сорта. Снизить калорийность блюда поможет уменьшение количества или же полный отказ от сухофруктов. Также, готовя кулич, следует минимизировать количество сахара, масла, яиц (в частности, желтка). Вместо сахара можно использовать стевию, сироп агавы, топинамбура, мед, фруктозу.

В этом году православная Пасха выпадает на 24 апреля.