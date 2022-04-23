Источник назвал целью санкций США против РФ дальнейшее сдерживание Китая

Власти США, усиливая санкционную политику против России, обкатывают механизм по сдерживанию Китая. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

По его словам, американские власти преследуют одну цель: подорвать российскую финансовую стабильность и основы технологического развития страны, таким образом разрушив ее экономику.

Как указал источник, антироссийские меры США направлены на создание единого санкционного фронта с Евросоюзом для последующего «противостояния с Китаем».

Также собеседник агентства отметил, во время правления бывшего главы Белого дома Дональда Трампа трансатлантическая координация была нарушена. Однако при администрации действующего президента Джо Байдена холодная война между США и ЕС начала сходить на нет, стороны начали выстраивать механизмы экономического и политического взаимодействия.

«Нынешняя ситуация — выстраивание этого фронта. И мы являемся сейчас объектом, на котором этот механизм глобального противостояния, скажем так, обкатывается», — приводит «Газета.Ru» слова источника.

21 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не приемлет односторонние санкции, двойные стандарты и «юрисдикцию длинной руки». По его словам, Пекин не собирается формировать блоки для усиления противостояния.

До этого, 14 апреля, китайское агентство «Синьхуа» опубликовало статью, в которой говорится о попытках США опорочить Пекин и преувеличить так называемую «китайскую угрозу», чтобы создать пространство для дальнейшего подавления страны. Автор материала также подчеркнул, что именно Вашингтон является причиной обострения ситуации на Украине — к этому привело неограниченное расширение НАТО во главе с Соединенными Штатами.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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