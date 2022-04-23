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Источник назвал целью санкций США против РФ дальнейшее сдерживание Китая

Источник заявил, что США вводят санкции против РФ для «обкатки» механизма сдерживания Китая
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Власти США, усиливая санкционную политику против России, обкатывают механизм по сдерживанию Китая. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

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По его словам, американские власти преследуют одну цель: подорвать российскую финансовую стабильность и основы технологического развития страны, таким образом разрушив ее экономику.

Как указал источник, антироссийские меры США направлены на создание единого санкционного фронта с Евросоюзом для последующего «противостояния с Китаем».

Также собеседник агентства отметил, во время правления бывшего главы Белого дома Дональда Трампа трансатлантическая координация была нарушена. Однако при администрации действующего президента Джо Байдена холодная война между США и ЕС начала сходить на нет, стороны начали выстраивать механизмы экономического и политического взаимодействия.

«Нынешняя ситуация — выстраивание этого фронта. И мы являемся сейчас объектом, на котором этот механизм глобального противостояния, скажем так, обкатывается», — приводит «Газета.Ru» слова источника.

21 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не приемлет односторонние санкции, двойные стандарты и «юрисдикцию длинной руки». По его словам, Пекин не собирается формировать блоки для усиления противостояния.

До этого, 14 апреля, китайское агентство «Синьхуа» опубликовало статью, в которой говорится о попытках США опорочить Пекин и преувеличить так называемую «китайскую угрозу», чтобы создать пространство для дальнейшего подавления страны. Автор материала также подчеркнул, что именно Вашингтон является причиной обострения ситуации на Украине — к этому привело неограниченное расширение НАТО во главе с Соединенными Штатами.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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