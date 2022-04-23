Появились первые кадры с места обвала крыши на людей на юге Москвы

В распоряжении «Известий» появились первые кадры с места обрушения крыши строящейся школы на юге Москвы в субботу, 23 апреля.

Инцидент произошел на Варшавском шоссе. Известно, что обвал крыши на строительной площадке произошел во время заливки, в результате чего четыре человека оказались под завалами.

По данным «Известий», из-под обломков обвалившейся крыши смогли выбраться двое человек. Третий самостоятельно выбраться из-под завалов не может. Судьба четвертого человека в настоящее время неизвестна.

На месте происшествия работают экстренные службы города.