Появились первые кадры с места взрыва на руднике под Оренбургом

В распоряжении «Известий» появились первые кадры с места взрыва, который произошел на руднике «Гайский ГОК» под Оренбургом в субботу, 23 апреля.

О взрыве на руднике сообщалось ранее в этот день. В шахте находился 91 человек. 88 человек удалось эвакуировать на поверхность. Трое погибли. Их гибель подтвердила позднее региональная прокуратура.

По информации «Известий», взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности при пиротехнических работах.

22 апреля 155 рабочих были эвакуированы из-за пожара на территории горно-обогатительной фабрики «Анжерская» в Новоусманском районе Кемеровской области. Произошло возгорание транспортерной ленты. О пострадавших не сообщалось.