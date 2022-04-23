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Итальянский генерал указал на нежелание США разрешить кризис на Украине

Итальянский генерал Трикарико заявил, что Байден не хочет мира на Украине
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США и Великобритания не стремятся к завершению кризиса на Украине, считает бывший начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) Италии генерал Леонардо Трикарико.

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Так, представители американского и британского руководства в ходе своих выступлений не используют такие важные для установления мира слова, как «переговоры» и «прекращение огня». Эти слова также не звучат из уст представителей стран Балтии и Польши, указал бывший военный.

«Потому что они, очевидно, не хотят мира. Я знаю, о чем говорю. [Президент США] Джо Байден не хочет мира, и если его не хочет Джо Байден, то другие тоже его не хотят», — заявил Трикарико в эфире телеканала La7.

20 апреля официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала на желание стран НАТО затянуть активную фазу спецоперации РФ по защите жителей Донбасса. По ее словам, с этой целью они наращивают поставки вооружения, подталкивают киевский режим к продолжению агрессии против Донбасса и новым военным преступлениям неонацистов.

Ранее, 31 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал основной причиной кризиса на Украине политику США и НАТО. После исчезновения СССР они продолжали продвигать военную инфраструктуру дальше на восток, накачивали Украину оружием и создавали там военную инфраструктуру, напомнил министр.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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