Прямой эфир

Власти Крыма сообщили о рекордных запасах воды в водохранилищах полуострова

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запасы в водохранилищах естественного стока Крыма достигли рекордных показателей, сообщил в субботу, 23 апреля, заместитель главы Госкомводхоза республики Альберт Кангиев.

Привет, соседи: как живет Херсонская область под защитой России
В южном секторе спецоперации готовятся к сотрудничеству с Крымом

По его словам, таких отметок удалось достигнуть благодаря обильным осадкам и паводкам.

Как подчеркнул Кангиев, наполняемость водохранилищ за последний год выросла почти в три раза. При этом порой, чтобы избежать переполнения из-за обильных осадков в некоторых водохранилищах приходится сбрасывать воду.

«Суммарный фактический объем воды в водохранилищах на сегодня составляет 218 млн куб. м. Плюс, в горах еще лежит много снега. Крым уверенно обеспечен питьевой водой. Плюс у нас уже есть днепровская вода в Северо-Крымском канале», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Ранее, 19 апреля, глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что аграрии полуострова до конца 2022 года будут получать воду для полива из Северо-Крымского канала бесплатно. По его словам, это поможет стабилизировать цены на продовольственные товары.

28 марта Кангиев заявил, что Северо-Крымский канал впервые за восемь лет полностью заполнился водой. Зампредседателя «Госкомводхоза» подчеркнул, что дефицита запасов воды в Крыму больше нет.

26 февраля российские военные взяли под охрану узел Северо-Крымского канала в Херсонской области Украины, чтобы устранить водную блокаду полуострова. В тот же день дамба, мешавшая поступлению воды и построенная украинскими националистами, была уничтожена.

Дамба была сооружена Украиной в 2014 году. О ее скорой ликвидации говорил глава Крыма Сергей Аксенов 25 февраля. Он подчеркивал, что предстоят оценка состояния гидротехнических сооружений и реализация технических решений для восстановления работы системы.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022