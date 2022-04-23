Власти Крыма сообщили о рекордных запасах воды в водохранилищах полуострова

Запасы в водохранилищах естественного стока Крыма достигли рекордных показателей, сообщил в субботу, 23 апреля, заместитель главы Госкомводхоза республики Альберт Кангиев.

По его словам, таких отметок удалось достигнуть благодаря обильным осадкам и паводкам.

Как подчеркнул Кангиев, наполняемость водохранилищ за последний год выросла почти в три раза. При этом порой, чтобы избежать переполнения из-за обильных осадков в некоторых водохранилищах приходится сбрасывать воду.

«Суммарный фактический объем воды в водохранилищах на сегодня составляет 218 млн куб. м. Плюс, в горах еще лежит много снега. Крым уверенно обеспечен питьевой водой. Плюс у нас уже есть днепровская вода в Северо-Крымском канале», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Ранее, 19 апреля, глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что аграрии полуострова до конца 2022 года будут получать воду для полива из Северо-Крымского канала бесплатно. По его словам, это поможет стабилизировать цены на продовольственные товары.

28 марта Кангиев заявил, что Северо-Крымский канал впервые за восемь лет полностью заполнился водой. Зампредседателя «Госкомводхоза» подчеркнул, что дефицита запасов воды в Крыму больше нет.

26 февраля российские военные взяли под охрану узел Северо-Крымского канала в Херсонской области Украины, чтобы устранить водную блокаду полуострова. В тот же день дамба, мешавшая поступлению воды и построенная украинскими националистами, была уничтожена.

Дамба была сооружена Украиной в 2014 году. О ее скорой ликвидации говорил глава Крыма Сергей Аксенов 25 февраля. Он подчеркивал, что предстоят оценка состояния гидротехнических сооружений и реализация технических решений для восстановления работы системы.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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