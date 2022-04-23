Врач рассказал о правильной подготовке к пасхальной службе

Перед походом на ночное пасхальное богослужение в храм следует отдохнуть и взять с собой необходимые лекарственные препараты, порекомендовал в субботу, 23 апреля, главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«В службе участвует очень много прихожан. Люди стоят довольно плотно друг другу. Кроме того, может быть слегка душно, а люди, как правило, одеты по погоде. Если человеку станет плохо, то из-за скопления людей может быть сложно пробраться к выходу. Но если вы решили пойти на ночную службу, то нужно обязательно предварительно отдохнуть, взять с собой лекарственные препараты для купирования обострения заболевания, воду», — рассказал он «РИА Новости».

Тяжельников отметил, что соблюдавшие пост люди могут быть ослаблены физически — простоять на ногах службу до 4 утра им может быть сложно. Чтобы иметь возможность выйти на свежий воздух или более свободное пространство в случае недомогания, он рекомендует занимать место ближе к дверям.

«Я бы советовал особенно внимательно отнестись к походу на ночную службу людям, имеющим хронические заболевания: сердечно-сосудистые, органов дыхания, онкологические и другие, людям в период острых состояний или перенесшим в недавнем времени острые заболевания, имеющим аллергические реакции, пожилым людям и детям», — предупредил врач.

Он напомнил, что бессонная ночь — большая нагрузка для ослабленного и даже здорового организма, поэтому следует быть к себе внимательнее.

Ранее в этот день главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова призвала россиян быть аккуратнее за праздничным пасхальным столом. Она напомнила, что угощения в Пасху — калорийные и богаты сахаром.

19 апреля врач-диетолог, нутрициолог Скандинавского центра здоровья Инга Давтян рассказала «Известиям», как приготовить вкусные и полезные пасхальные куличи. Так, вместо муки высшего сорта при приготовлении лучше использовать муку второго сорта. Снизить калорийность блюда поможет уменьшение количества или же полный отказ от сухофруктов. Также, готовя кулич, следует минимизировать количество сахара, масла, яиц (в частности, желтка). Вместо сахара можно использовать стевию, сироп агавы, топинамбура, мед, фруктозу.