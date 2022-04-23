Украинские войска два раза за сутки обстреляли ЛНР

За истекшие сутки украинские войска два раза обстреляли населенные пункты Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 23 апреля сообщает представительно ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Первомайск и Новоайдар с применением артиллерийских орудий калибром 152 мм и 122 мм (17 снарядов) и реактивных систем залпового огня БМ-30 «Смерч» (шесть снарядов)», — сообщает представительно в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в результате обстрела в Первомайске повреждено три дома.

Во вторник, 19 апреля, украинские войска восемь раз обстреляли населенные пункты ЛНР. По сообщению представительства республики с СЦКК, было выпущено более 100 снарядов, в результате обстрела погибла мирная жительница. Также повреждены два жилых дома.

15 апреля в Генпрокуратуре ЛНР заявили о гибели 32 мирных жителей в результате обстрелов украинских военных с 18 февраля. Также сообщается, что 51 человек получил ранения.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти республик Донбасса сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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