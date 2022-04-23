Стало известно об отправке британских специалистов по диверсиям подо Львов

В Львовскую область отправили сотрудников Специальной авиадесантной службы Великобритании (Special Air Service, САС), специализирующихся на диверсиях, госпереворотах и партизанской войне. Такую информацию 23 апреля «РИА Новости» сообщило со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор с опорой на сведения от источника внутри Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил, что около 20 служащих САС было поделено на две группы из 8-10 бойцов каждая. Они были отправлены в 16-й отдельную бригаду армейской авиации ВС Украины в Бродах из Херефорда. Бойцам САС поставлена задача организовать диверсии в районах Украины, контролируемыми Вооруженными Силами РФ и Народной милицией Донецкой и Луганской Народных Республик.

«С большой долей вероятности, данные специалисты прибыли с целью повысить квалификацию и эффективность работы спецслужб Украины при координации деятельностью диверсионных групп на территориях Украины, которые контролируют российские войска территории», — рассказал собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что специализацией сотрудников САС являются массовые протесты, заказные убийства политических деятелей, государственные перевороты и террористические акты, добавляет «Газета.Ru».

«Это не обычный спецназ, это интеллектуалы, в каждой группе всегда есть идеолог, можно сказать, профессор, а остальные — профильные специалисты», — добавил сотрудник российского силового ведомства.

По его словам, в местах боевых действий бойцы САС чаще всего используют в качестве прикрытия «Белых касок» и другие гуманитарные организации.

Специальная авиадесантная служба Великобритании была сформирована еще в годы Второй мировой войны и известна участием во множестве операций по всему земному шару. В ее послужном списке — выполнение боевых задач во время Корейской войны, конфликта с Аргентиной из-за Фолклендских островов, конфликта в Северной Ирландии, вторжения НАТО в Югославию, войны в Афганистане.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что с начала спецоперации киевский режим привлек на Украину около 7 тыс. иностранных наемников из 63 стран.

17 апреля Минобороны РФ сообщило, что на Украину привлечено 6824 иностранных наемника из 63 государств: Польша — 1717 человек, около 1,5 тыс. из США, Канады и Румынии, Великобритания и Грузия — до 300 человек из каждой, из подконтрольных Турции районов Сирийской Арабской Республики — 193 человека.

В ведомстве отметили, что иностранные наемники, согласно Международному гуманитарному праву, не имеют статуса «комбатантов»: они прибыли на Украину зарабатывать деньги, поэтому их ждет уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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