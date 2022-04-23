В результате ДТП в Иркутской области пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и лесовоза на автодороге в Иркутской области. Об этом в субботу, 23 апреля, заявили в региональном отделе МВД.

«Сегодня утром около 08:35 часов (03:35 мск — Ред.) в городе Братске на федеральной автодороге «Вилюй» произошло столкновение маршрутного микроавтобуса (55-й маршрут) под управлением 44-летнего водителя и лесовоза под управлением 35-летнего водителя», — цитирует ведомство издание IRK.ru.

Отмечается, что медпомощь понадобилась четырем пассажирам микроавтобуса. Как уточняется, водители не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины и подробности произошедшего выясняются.

Ранее, 22 апреля, в Нижнем Тагиле в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадал человек. Авария произошла днем на пересечении улиц Красноармейской и Космонавтов. По предварительным данным, 26-летний водитель ВАЗ-2114 врезался в Nissan, за рулем которого находился 46-летний мужчина.