Россия в ходе спецоперации может добиться своих целей, допустил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в пятницу, 22 апреля, в Нью-Дели.

Глава британского правительства поделился прогнозом, что спецоперация РФ может продлиться до конца следующего года, поэтому западным странам необходимо подумать, какие еще усилия они могут приложить в военном и экономическом плане, чтобы воздействовать на РФ.

Отвечая на вопрос, может ли Россия добиться своих целей в спецоперации, Джонсон признал, что такая возможность есть.

«Да, конечно... Боюсь, на данном этапе ситуация непредсказуема», — приводит его слова Financtial Times (FT).

Его заявление стало первым признанием от лица западного лидера сдвига ситуации в пользу РФ. Это также знаменует значительный изменение риторики в его собственной позиции по сравнению с заявлениями, сделанными несколько недель назад. Кроме того, слова британского премьера противоречат идее «единого фронта», который лидеры G7 демонстрировали с начала спецоперации России, пишет издание.

FT отмечает, что высокопоставленный чиновник Евросоюза слов британского премьера не оценил и назвал заявление Джонсона «нелепым», предупредив, что оно «разозлит Киев».

21 апреля The Guardian сообщила, что на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Джонсон рассказал о том, как украинские военные обучаются в Польше использованию средств противовоздушной обороны, а в Великобритании — работе с бронетехникой. Также сообщалось, что британские инструкторы в Польше обучат солдат вооруженных сил Украины использованию зенитно-ракетного комплекса Starstreak и транспортных средств Stormer.

После этого заявления бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак обвинил премьер-министра Великобритании в разглашении военной тайны. Он подчеркнул: подобные действия могут привести к «катастрофическим последствиям», так как ставят под угрозу безопасность солдат.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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