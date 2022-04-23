Минобороны: один член экипажа крейсера «Москва» погиб, 27 пропали

Министерство обороны РФ сообщило 22 апреля о том, что из членов экипажа крейсера «Москва» один человек погиб, 27 пропали без вести, почти 400 смогло эвакуироваться.

В министерстве сообщили, что 13 апреля ракетный крейсер «Москва» был серьезно поврежден по причине детонации боезапаса. Меры, предпринятые для локализации и устранения возгорания, успехом не увенчались.

«В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — сообщили в ведомстве.

На крейсере «Москва» погиб старший мичман, который пытался потушить пожар, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Моряка похоронили в Севастополе.

В МО отметили, что по результатом бесед командования Черноморского флота (ЧФ) с членами экипажа крейсера показали желание большинства офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы продолжить службу в составе Черноморского флота.

Часть военнослужащих обратилась с просьбой перевестись в другие подразделения. Они будут продолжать службу в других флотах. Служащих по призыву после окончания срока службы уволят в запас, добавила «Газета.Ru».

13 апреля на флагмане Черноморского флота России — крейсере «Москва» — сдетонировал боезапас, в результате чего корабль получил серьезные повреждения. В тот же день в условиях штормового волнения корабль потерял остойчивость и затонул. Экипаж эвакуировали на находившиеся в районе корабли ЧФ, а затем доставили в Севастополь.