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Посол Чандран заявил, что Малайзия рассмотрит вопрос поставок электроники в Россию

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Малайзия будет изучать вопрос поставок полупроводников и электроники на российский рынок, заявил 22 апреля посол Малайзии в РФ Бала Чандран.

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«Малайзийская промышленность ориентирована на рынок. И я вполне уверен, что любой запрос российской стороны, касающийся поставок такой продукции, будет рассмотрен», — отметил дипломат в интервью «РИА Новости».

Как уточнил дипломат, сейчас он не может дать информацию по каким-либо контрактам или переговорам на межгосударственном уровне. Однако посол выразил оптимистичные ожидания по поводу тесного диалога бизнеса по этой теме в ближайшее время.

«Я очень рад, что вы считаете, что Малайзия могла бы стать поставщиком высокотехнологичного оборудования в Россию. Малайзия — одна из самых больших экспортеров полупроводников с ежегодным объемом в $8,7 млрд. Сектор электроники обеспечивает почти 6% ВВП Малайзии. Поэтому я рад, что вы затронули эту тему», — добавил посол.

Кроме того, Чандран акцентировал внимание на том, что малазийская экономика открыта.

«Мы — торговое государство. Поэтому, конечно, наш бизнес-сектор будет реагировать на спрос и предложение продукции на мировой рынок, включая полупроводники, электронику и электронные устройства», — подытожил дипломат.

Ранее, 8 апреля, компания Acer, производящая электронику, объявила о приостановке бизнеса в России. Такое же решение 6 апреля принял американский производитель микропроцессоров Intel. 5 марта о своем уходе с российского рынка заявили производитель компьютерных комплектующих и программного обеспечения Internetional Business Machines (IBM) и производитель ПО Adobe. 4 марта стало известно о таком же решении американской IT-компании Microsoft. 1 марта американская компания Apple приостановила продажу продукции в России.

Иностранные компании начали уходить с рынка России на фоне проходящей специальной операции на Донбассе, которую президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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