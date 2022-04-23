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Минобороны: ВС России уничтожили укрепрайон националистов в Херсонской области

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Минобороны России показало 23 апреля школу в Херсонской области, в которой был уничтожен укрепленный район военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Здание средней школы, где засели радикалы, расположено в непосредственной близости от жилых домов. Здесь виды траншеи, окопы и огневые точки с самым разным оружием — всё это использовалось, чтобы превратить учебное заведение в самую настоящую крепость.

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После штурма в школьном дворе стоит подбитая техника ВСУ. В подвале же украинские боевики отдыхали, ели и лечились. Там же у них были оборудованы места для создания самодельных взрывных устройств, из-за которых первыми обследовали помещения школы российские военные инженеры. Гранаты и другие устройства с гвоздями и саморезами в качестве поражающих элементов благодаря грамотным действиям саперов уже не опасны — их нашли, вывезли и уничтожили.

В том же здании нашли большие запасы оружия и боеприпасов различного производства — от простых стрелковых боеприпасов до противотанковых установок NLAW. Украинские радикалы бросили перечисленное вооружение, в спешке спасаясь от российских войск. Теперь всё это будет передано бойцам Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик как трофеи.

11 апреля Минобороны РФ показало кадры из оставленного украинскими радикалами детского сада, который те использовали в качестве укреппункта. Внутри детского учреждения нашли оружие, самодельные взрывные устройства и даже иностранное методическое пособие.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской Республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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