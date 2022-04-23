Молодая женщина погибла в результате землетрясения в Боснии и Герцеговине

Молодая женщина погибла в результате землетрясения на юге Боснии и Герцеговины. Его магнитуда, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), составила 5,6 балла по шкале Рихтера. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщает портал Dnevni avaz.

По информации издания, подземные толчки были зафиксированы в 21:09 в пятницу вечером по времени UTC (00:09 мск). Сообщается, что эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км. Землетрясение произошло в 20 км к востоку от города Столац, где проживает 7,7 тыс. человек.

«В кантональной больнице «Доктор Сафет Муйич» подтвердили, что погибла девушка Е.С. 1994 года рождения, которая была доставлена из Столаца в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, она скончалась от полученных травм», — отмечается в публикации.

По его сведениям, ранения получили и родители погибшей, когда на их дом в районе Кукавац упала часть горной породы.

Ранее, 19 апреля, землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Филиппин. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 35 км к востоку от города Манай и в 128 км к западу от крупного порта острова Минданао — города Давао.