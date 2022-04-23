Минпромторг подготовил список товаров для параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли России составило список товаров, которые могут быть ввезены в Россию с помощью параллельного импорта. В перечень вошли, в частности, продукция HP, Sony, Toyota, Cadillac и других приостановивших свою деятельность в России брендов — всего около 200 наименований. 22 апреля «Известия» ознакомились с документом, который теперь должен зарегистрировать Минюст.

Список товаров и брендов в целом соответствует ранее озвученному правительством подходу: оставить защиту торговым маркам, производящим или импортирующим товары в РФ, и дать людям самое необходимое, отметили эксперты.

Минпромторг, по документу, предлагает исключить разрешение правообладателя как обязательное условие для продажи более 50 групп товаров: транспорт, компьютеры и ТВ-аппаратура, телефоны, готовая потребительская продукция, комплектующие для автомобилей, текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия, оборудование и механические устройства. Ведомство применило комбинированный подход: в некоторых отраслях допущены к параллельному импорту все товары в категории, а в других — только некоторые бренды. Одежда и обувь, например, допускаются полностью.

Под разрешения не попали мебель (за исключением сидений для транспорта) и ювелирные украшения, что обусловлено отсутствие у них стратегического значения. Отечественные производители смогут заполнить эту нишу сами.

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«Бренды — в гости к нам: Apple импортируют в Россию без его согласия»