Прямой эфир
Сюжет:

Минпромторг подготовил список товаров для параллельного импорта

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство промышленности и торговли России составило список товаров, которые могут быть ввезены в Россию с помощью параллельного импорта. В перечень вошли, в частности, продукция HP, Sony, Toyota, Cadillac и других приостановивших свою деятельность в России брендов — всего около 200 наименований. 22 апреля «Известия» ознакомились с документом, который теперь должен зарегистрировать Минюст.

Марочно не придумаешь: Минпромторг предложил точечный подход для параллельного импорта
Ввоз каких брендов в страну допустят без разрешения правообладателей

Список товаров и брендов в целом соответствует ранее озвученному правительством подходу: оставить защиту торговым маркам, производящим или импортирующим товары в РФ, и дать людям самое необходимое, отметили эксперты.

Минпромторг, по документу, предлагает исключить разрешение правообладателя как обязательное условие для продажи более 50 групп товаров: транспорт, компьютеры и ТВ-аппаратура, телефоны, готовая потребительская продукция, комплектующие для автомобилей, текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия, оборудование и механические устройства. Ведомство применило комбинированный подход: в некоторых отраслях допущены к параллельному импорту все товары в категории, а в других — только некоторые бренды. Одежда и обувь, например, допускаются полностью.

Под разрешения не попали мебель (за исключением сидений для транспорта) и ювелирные украшения, что обусловлено отсутствие у них стратегического значения. Отечественные производители смогут заполнить эту нишу сами.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Бренды — в гости к нам: Apple импортируют в Россию без его согласия»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022