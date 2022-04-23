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Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях

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Европейские компании могут обойти предписание властей РФ платить за газ российской валютой, если оплата будет осуществляться в евро или долларах, которые затем конвертируются в рубли. Об этом заявили в Еврокомиссии, в пятницу, 22 апреля.

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Reuters сообщае, что 21 апреля Еврокомиссия распространила между государствами-членами союза документ о вариантах продолжения оплаты поставок российского газа на законных основаниях.

«Компании ЕС могут попросить своих российских коллег выполнить договорные обязательства таким же образом, как и до принятия указа [об оплате газа рублями], то есть путем внесения причитающейся суммы в евро или долларах», — говорится в документе.

До осуществления платежей европейские операторы также могли бы четко заявить, считают свои обязательства по договору выполненными после депонирования евро или долларов в Газпромбанке.

«Было бы целесообразно получить подтверждение от российской стороны о том, что эта процедура возможна в соответствии с правилами указа», — сказано в рекомендациях.

Документ уточняет, что компании обязаны придерживаться валюты, оговоренной в контрактах с «Газпромом». 97% из них выражены в двух валютах — евро и долларах. Примечательно, что санкции Евросоюза не запрещают компаниям открывать счета в Газпромбанке и взаимодействовать с ним для поиска решения ситуации. Также процедура обеспечения исключений из требований указа пока не определена, добавляет «Газета.Ru».

Ранее Москва предупредила Европу, что поставки газа могут быть сокращены, если оплата будет производиться не в рублях. 23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют, и подписал указ 31 марта. Покупатели были обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Венгрия, Словакия и Молдавия заявили о возможности платить рублями за российский газ.

21 апреля, Британское управление по реализации финансовых санкций (OFSI) выпустило генеральную лицензию для осуществления платежей за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям в соответствии с контрактом, заключенным до даты получения лицензии, с целью предоставления газа для использования в Европейском союзе.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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