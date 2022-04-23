В партии ХДС Германии допустили выгоду России от энергетического эмбарго

Эмбарго Европы на энергоресурсы из России может обернуться потенциальной выгодой для Москвы, заявил генеральный секретарь экономического совета при Христианско-демократическом союзе (ХДС) Вольфганг Штайгер в субботу, 23 апреля.

«Мы не должны наивно рассуждать об одностороннем прекращении поставок угля и нефти по долгосрочным, контрактам. Россия, вероятно, даже выиграет от этого. Потому что на мировом рынке эти освобожденные объемы ресурсов могли бы получить непомерно высокую стоимость, чем сейчас, и нашим поставщикам пришлось бы повышать цены конечным потребителям», — цитирует его национальная и международная служба новостей ФРГ Tagesschau.

Штайгер отметил: Германия и Европа должны разработать целостную концепцию безопасности поставок, а для этого, прежде всего, необходим «холодный рассудок».

«Неясно, какие финансовые последствия будет иметь эмбарго для России. В худшем случае это приведет к смещению объемов энергоносителей на мировом рынке», — добавил эксперт.

22 апреля Бундесбанк оценил отказ от российского газа в €180 млрд потерянного ВВП Германии. По данным экспертов, в случае обострения ситуации вокруг Украины и введения эмбарго на российские энергоресурсы экономика Германии потеряет 2% в текущем году.

Также в пятницу канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что внезапное эмбарго на российский газ в случае введения его Германией не принесло бы быстрого мира на Украине и в Донбассе. И, добавил он, самой Германии тоже важно избежать серьезного экономического кризиса.

18 апреля немецкие профсоюзы призвали власти выступить против незамедлительного отказа ЕС от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест.

Вопрос о возможности отказа стран Европы от российского газа стал широко обсуждаться после того, как западные страны начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением Россией спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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