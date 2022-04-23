В Саудовской Аравии в результате ДТП погибли восемь человек

Восемь человек погибли, 43 пострадали в аварии с автобусом в Саудовской Аравии. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает газета Alriyadh.

Автобус перевернулся в пятницу на трассе Медина-Мекка. Как сообщил глава управления Красного Полумесяца по административному округу Медина Ахмед аз-Захрани.

Уточняется, что 30 пострадавших находятся в стабильном состоянии, 10 получили травмы средней степени тяжести, трое — серьезные ранения.

Ранее, 21 апреля, в мексиканском штате Тамаулипас произошло крупное ДТП, в результате которого погибли девять человек. Авария произошла на шоссе Румбо-Нуэво в 18 км от города Сьюдад-Виктория. По предварительным данным, водитель трактора не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком. Второе транспортное средство вместе с прицепом вылетело на встречную полосу и столкнулось с другим грузовиком.