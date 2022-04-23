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Австрия выступила против эмбарго на российский газ

Министр финансов Австрии: Вена не будет вводить эмбарго на газ из РФ, поскольку это сильнее затронет ее саму
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Газовая отрасль Австрии зависит от поставок из РФ. Вена не поддержит введение эмбарго на российский газ, поскольку это сильнее затронет экономику страны, чем «ударит» по России. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер.

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«Как только санкции ударяют по вам больше, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, что от этого мало толку», — констатировал он в интервью CNN.

Бруннер отметил, что промышленность Австрии настолько зависима от газа из РФ, что у страны просто «нет выбора».

Ранее, 14 апреля, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что президент России Владимир Путин на переговорах в Москве заверил его в стабильности поставок российского газа, а также в возможности оплаты в евро. Австрия получает 80% своего природного газа из России и выступает против немедленного введения эмбарго ЕС на поставку газа, утверждая, что внезапно переключиться на альтернативных поставщиков невозможно.

13 апреля Нехаммер сообщил, что Вена, Берлин и Будапешт не поддерживают эмбарго на поставки российского газа.

23 марта Путин заявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил о том, что страны G7 отказались от требования России оплачивать газ рублями. По его словам, страны «большой семерки» готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок российского газа.

Поручение российского президента о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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