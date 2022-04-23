Австрия выступила против эмбарго на российский газ

Газовая отрасль Австрии зависит от поставок из РФ. Вена не поддержит введение эмбарго на российский газ, поскольку это сильнее затронет экономику страны, чем «ударит» по России. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер.

«Как только санкции ударяют по вам больше, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, что от этого мало толку», — констатировал он в интервью CNN.

Бруннер отметил, что промышленность Австрии настолько зависима от газа из РФ, что у страны просто «нет выбора».

Ранее, 14 апреля, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что президент России Владимир Путин на переговорах в Москве заверил его в стабильности поставок российского газа, а также в возможности оплаты в евро. Австрия получает 80% своего природного газа из России и выступает против немедленного введения эмбарго ЕС на поставку газа, утверждая, что внезапно переключиться на альтернативных поставщиков невозможно.

13 апреля Нехаммер сообщил, что Вена, Берлин и Будапешт не поддерживают эмбарго на поставки российского газа.

23 марта Путин заявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил о том, что страны G7 отказались от требования России оплачивать газ рублями. По его словам, страны «большой семерки» готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок российского газа.

Поручение российского президента о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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