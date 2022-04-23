Полиция опубликовала фото подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне

Полиция округа Колумбия в пятницу, 22 апреля, опубликовала в соцсетях фотографию подозреваемого в стрельбе у школы в Вашингтоне.

Стражи порядка разыскивают 23-летнего Рэймонда Спенсера из города Фэрфакс (штат Вирджиния).

Представитель полиции в ходе пресс-конференции отметил, что правоохранители хотели бы поговорить со Спенсером и «узнать, играет ли он какую-либо роль в этом деле».

Ранее в этот день возле средней школы Эдмунда Берка в районе Кливленд-Парк в северо-восточной части Вашингтона произошла стрельба. В результате инцидента ранения получили четыре человека.