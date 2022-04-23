Корреспондент «Известий» рассказал о помощи военных жителям Харьковской области

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 23 апреля показал, как военные помогают жителям освобожденного российскими войсками села в Харьковской области в получении лекарств.

Освобожденное от украинских радикалов село в Харьковской области постепенно возвращается к мирной жизни. Представители власти бросили населенный пункт, оставив жителей один на один с проблемами.

Так, возникли сложности с оказанием нуждающимся помощи от врачей. По стеллажам с медицинскими карточками видно, что пациентов много, но специалистов не хватает: на всё село остались только врач общей практики и стоматолог. Есть проблемы и с лекарствами. Как говорит врач общей практики Борис Теут, больше всего не хватает медикаментов для диабетиков. Он выразил беспокойство, что инсулин и другие лекарства могут кончиться вовсе — тогда, по его словам, в поселке наступит настоящая катастрофа.

Российские военные откликнулись на просьбы мирных жителей помочь с лекарствами и продуктами.

Пока что Борису Теуту привозят обезболивающие, сахароснижающие препараты, а также гипотензивные средства.

«Со следующей недели планируем первые поставки инсулина и первоочередных лекарств. В дальнейшем по гуманитарному коридору спланированы будут мероприятия, которые будут доставлять сюда и гуманитарку, и лекарства», — рассказал один из военнослужащих российской армии.

22 апреля корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Луганской Народной Республики. Жителям освобожденных от боевиков территорий испытывают трудности из-зад дефицита продуктов и лекарств, но российские военные решают эти проблемы. Мирные жители получили продуктовые наборы, в которые включены мука, яйца, рис, тушенка.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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