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Число пострадавших при стрельбе в Вашингтоне выросло до четырех человек

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Число пострадавших в результате стрельбы возле школы в северо-восточной части Вашингтона увеличилось до четырех человек, в том числе ребенок. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на полицию Колумбии.

Отмечается, что ранения получили 12-летняя девочка, 30-летняя женщина и 54-летний мужчина. Они госпитализированы, их состояние стабильно. Еще одной 60-летней женщине помощь была оказана на месте.

Полиция продолжает розыск подозреваемого. По предварительным данным, это 23-летний Рэймонд Спенсер из Фэрфакса, штат Вирджиния.

О стрельбе возле средней школы Эдмунда Берка в районе Кливленд-Парк стало известно 22 апреля. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование в рамках установления причин произошедшего.

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