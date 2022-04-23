Стала известна причина аварии Ан-26 в Запорожье

Самолет Ан-26 упал в Запорожье на Украине из-за сильного тумана и низкой высоты полета. Об этом заявили в пятницу, 22 апреля, в пресс-службе областной администрации.

«В результате следственных действий установлено, что причиной крушения стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электропередачи», — отмечается в заявлении.

Сообщается, что воздушное судно летело из Запорожья в Ужгород в Закарпатье.

Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился ранее в этот же день, 22 апреля. Как отметили в пресс-службе областной администрации, воздушное судно выполняло технический рейс. Депутат Верховной рады Федор Вениславский указал, упавший Ан-26 является гражданским и не относится к вооруженным силам Украины.

На появившихся позднее кадрах с места аварии видно, что воздушное судно сильно повреждено. Его обломки разбросаны на большой площади.