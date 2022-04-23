Минпромторг подготовил список товаров для параллельного импорта

Минпромторг составил список товаров, для которых откроют параллельный импорт. Среди них — продукция Apple, Samsung, Tesla, Bentley и других ушедших брендов — всего около 200 наименований. «Известия» в пятницу, 22 апреля, ознакомились с документом, который теперь должен зарегистрировать Минюст.

Список товаров и брендов в целом отражает ранее заявленный правительством подход: сохранить защиту торговых марок, которые производят или импортируют продукцию в РФ, и обеспечить людей самым необходимым, отметили эксперты.

Минпромторг, согласно документу, предлагает продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров: готовая потребительская продукция, комплектующие для автомобилей, текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия, оборудование и механические устройства, телефоны, компьютеры и ТВ-аппаратура, транспорт. Причем ведомство использовало комбинированный подход: в некоторых отраслях допустило к параллельному импорту всю категорию товаров, а в других — лишь отдельные бренды. Для одежды и обуви (включая спортивные) точечный подход по брендам не использовался — эти товары допускают полностью.

Вне списка оказались мебель (за исключением сидений для транспорта) и ювелирные украшения. так как они не имеют стратегического значения. Отечественные производители смогут заполнить эту нишу сами.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Бренды — в гости к нам: Apple импортируют в Россию без его согласия»