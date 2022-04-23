Генсек ООН Гутерриш встретится с Зеленским и Кулебой 28 апреля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на следующей неделе приедет на Украину и 28 апреля встретится с президентом страны Владимиром Зеленским и министром иностранных дел государства Дмитрием Кулебой. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщила пресс-служба международной организации.

«Генеральный секретарь посетит Украину на следующей неделе. Он проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и будет принят президентом Владимиром Зеленским 28 апреля», — говорится в сообщении.

Кроме того, Гутерриш намерен встретиться с сотрудниками агентств ООН, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи украинскому народу в условиях проведения российской спецоперации по защите Донбасса.

20 апреля стало известно, что генсек ООН направил письма президентам России и Украины с просьбой принять его в Москве и Киеве. Он хочет обсудить с двумя лидерами срочные меры по установлению мира на Украине и в Донбассе, а также будущее многосторонних отношений.

Как сообщил 22 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин примет Гутерриша, который 26 числа приедет в Москву на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

19 апреля генсек ООН призвал Россию и Украину установить четырехдневное, так называемое пасхальное перемирие, с 21 по 24 апреля.

18 апреля заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс заявил, что организация предлагает России и Украине провести очередную встречу для обсуждения гуманитарных вопросов. По его словам, украинские власти согласились с предложением ООН создать контактную группу для координации с Россией по вопросам гуманитарных коридоров.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.

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