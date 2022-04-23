Британские ученые оценили влияние быстрой ходьбы на старение человека

Британские ученые из Университета Лестера и лестерской больницы общего профиля проанализировали влияние ходьбы на старение человека и пришли к выводу, что она снижает биологический возраст в среднем на 16 лет. Результаты исследования опубликованы в издании Science Daily.

В эксперименте приняли участие более 405 тыс. человек среднего возраста.

В ходе наблюдения выяснилось, что непосредственное влияние на темп ходьбы оказывают кончики хромосом клетки — теломеры, которые несут ответственность за биологическое старение. Чем быстрее идет человек, тем сильнее увеличивается длина теломер. С каждым делением клетки теломеры укорачиваются. В связи с этим их длина считается одним из важных биомаркеров биологического возраста независимо от его хронологического течения.

В результате было установлено, что быстрая ходьба снижает старение в среднем на 16 лет.

По мнению ученых, если человек ходит медленно, то это может быть индикатором увеличенного риска хронических болезней, в связи с чем специалисты посоветовали ходя бы в течение нескольких минут в день ходить более в быстром темпе.

22 апреля врач антивозрастной медицины Ольга Шуппо сообщила, что сладости и выпечка способны ускорять процесс старения организма. Она рекомендует есть больше круп и белого мяса, а от красного мяса, по ее мнению, лучше отказаться. Также, добавила специалист, нужно пить больше воды и стараться питаться регулярно.