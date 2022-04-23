Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях

Компании Евросоюза (ЕС) могут обойти требование России получать платежи за газ в рублях, не нарушая санкций, если они будут платить в евро или долларах, которые затем конвертируются в российскую валюту, заявили в Еврокомиссии, в пятницу, 22 апреля.

Как сообщает Reuters, в четверг, 21 апреля, Еврокомиссия разослала государствам-членам союза консультативный документ, в котором говорится, что существуют варианты, позволяющие компаниям продолжать законно платить за газ.

«Компании ЕС могут попросить своих российских коллег выполнить договорные обязательства таким же образом, как и до принятия указа [об оплате газа рублями], то есть путем внесения причитающейся суммы в евро или долларах», — говорится в документе.

Однако процедура обеспечения исключений из требований указа пока не ясна, говорится в нем.

Перед осуществлением платежей операторы ЕС также могли бы сделать четкое заявление о том, что они считают свои договорные обязательства выполненными, когда они депонируют евро или доллары в Газпромбанке.

«Было бы целесообразно получить подтверждение от российской стороны о том, что эта процедура возможна в соответствии с правилами указа», — сказано в рекомендациях.

Уточняется, что компании должны придерживаться валюты, согласованной в контрактах с «Газпромом», 97% из которых выражены в евро или долларах. Режим санкций ЕС не запрещает компаниям открывать счета в Газпромбанке или взаимодействовать с банком в попытке найти решение ситуации. При этом порядок отступления от санкционных мер ЕС пока не ясен, добавляет «Газета.Ru».

Ранее Москва предупредила Европу, что поставки газа могут быть сокращены, если оплата будет производиться не в рублях. 23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют, и подписал указ 31 марта. Покупатели были обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Венгрия, Словакия и Молдавия заявили о возможности платить рублями за российский газ.

21 апреля, Британское управление по реализации финансовых санкций (OFSI) выпустило генеральную лицензию для осуществления платежей за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям в соответствии с контрактом, заключенным до даты получения лицензии, с целью предоставления газа для использования в Европейском союзе.