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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве и области 23 апреля

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Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до 16 градусов тепла ожидают жителей столицы в субботу, 23 апреля. Соответствующие прогнозы были опубликованы на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем температура воздуха в Москве составит от 14 до 16 градусов выше нуля, ночью ожидается похолодание до +5 градусов.

На территории Московской области синоптики обещают от 12 до 17 градусов тепла в дневное время суток и до +2 градусов — в ночное.

Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Ранее, 22 апреля, главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала повышенное давление, которое ожидается в московском регионе в выходные. Суббота, по словам специалиста, пройдет без осадков, а у воскресенье возможен небольшой дождь.

20 апреля руководитель прогностического центра Метео» Александр Шувалов предупредил о температурных колебаниях в Москве и Московской области до конца текущей недели. Он также добавил, что в воскресный пасхальный день показатели термометров составят от 15 до 16 градусов выше нуля, и, вероятно, продержатся на указанном уровне до конца апреля-месяца.

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