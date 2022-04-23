Корреспондент «Известий» показал процесс сдачи оружия жителями Харьковской области

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 23 апреля показал, как жители в освобожденном российскими войсками селе в Харьковской области сдают незарегистрированное оружие.

Населенный пункт в прифронтовой полосе российские солдаты заняли без единого выстрела. Украинские радикалы оставили его в спешке, вслед за ними сбежали из города и представители власти. Глава деревни уехал на Западную Украину, бросив односельчан на произвол судьбы.

Как передает корреспондент, местные жители сразу пошли с российскими военными на контакт, конфликтовать не хотят. В знак этого они сами предложили сдать оружие, которое хранилось у них дома без документов. В основном это охотничьи ружья, которые у некоторых сельчан образовывали целые арсеналы.

20 апреля пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины сложили оружие и добровольно покинули окруженный российскими и донецкими военными завод «Азовсталь» в Мариуполе. Украинские солдаты сделали это после того, как узнали о такой возможности из листовок, распространяемых Народной милицией Донецкой Народной Республики.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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