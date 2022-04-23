Прямой эфир
Сюжет:

Пентагон спрогнозировал сроки завершения спецоперации РФ по защите Донбасса

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби: США не ожидают завершения боевых действий на Украине и в Донбассе в ближайшее время
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты Америки не ожидают завершения российской спецоперации по защите Донбасса в ближайшие дни или недели. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Повысить давление: войска РФ готовятся ввести в бой основные силы в Донбассе
По мнению военных экспертов, в ближайшие дни интенсивность боевых действий будет возрастать

«Мы не ожидаем, что это завершится в ближайшие дни или даже недели. Мы считаем, что потенциально боевые действия могут продлиться дольше», — указал пресс-секретарь. Трансляция брифинга велась в Twitter американского оборонного ведомства.

При этом он заметил, что у минобороны США нет конкретного прогноза сколько еще будет продолжаться спецоперация.

По его словам, боевые действия могли быть окончены «уже сегодня», если бы руководство России «пошло на добросовестные переговоры» с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Кирби, Москва якобы не проявляет взаимного стремления к переговорам с Киевом.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российская спецоперация по защите Донбасса продлится еще несколько месяцев, даже при условии, что страна получит запрашиваемое тяжелое вооружение. По его словам, если оружие не будет поставлено, то боевые действия затянутся.

Ранее, 8 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса может быть завершена в обозримом будущем, а РФ надеется достичь целей военной операции в ближайшие дни. При этом еще 7 марта Песков отмечал, что для прекращения спецоперации по защите Донбасса Киев должен выполнить требования Москвы, касающиеся нейтрального статуса Украины, а также признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения ЛНР и ДНР, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской Республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022