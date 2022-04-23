Пентагон спрогнозировал сроки завершения спецоперации РФ по защите Донбасса

Соединенные Штаты Америки не ожидают завершения российской спецоперации по защите Донбасса в ближайшие дни или недели. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы не ожидаем, что это завершится в ближайшие дни или даже недели. Мы считаем, что потенциально боевые действия могут продлиться дольше», — указал пресс-секретарь. Трансляция брифинга велась в Twitter американского оборонного ведомства.

При этом он заметил, что у минобороны США нет конкретного прогноза сколько еще будет продолжаться спецоперация.

По его словам, боевые действия могли быть окончены «уже сегодня», если бы руководство России «пошло на добросовестные переговоры» с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Кирби, Москва якобы не проявляет взаимного стремления к переговорам с Киевом.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российская спецоперация по защите Донбасса продлится еще несколько месяцев, даже при условии, что страна получит запрашиваемое тяжелое вооружение. По его словам, если оружие не будет поставлено, то боевые действия затянутся.

Ранее, 8 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса может быть завершена в обозримом будущем, а РФ надеется достичь целей военной операции в ближайшие дни. При этом еще 7 марта Песков отмечал, что для прекращения спецоперации по защите Донбасса Киев должен выполнить требования Москвы, касающиеся нейтрального статуса Украины, а также признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения ЛНР и ДНР, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской Республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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