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Минобороны РФ показало освобожденную от украинских боевиков школу

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Минобороны России показало 23 апреля школу в Херсонской области, которую российские военные освободили от военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Это кирпичное здание средней школы расположено в непосредственной близости от жилых домов. Украинские националисты использовали его в качестве опорного пункта.

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Окопы, траншеи, огневые точки с разнообразным вооружением — всё это ясно показывает, что украинские радикалы превратили детское учебное учреждение в настоящую крепость.

В школьном дворе до сих пор стоит сгоревшая украинская боевая техника. В подвале — места для отдыха, кухня и медицинский пункт. Там же боевики изготавливали самодельные взрывные устройства, из-за чего подвал сначала пришлось обследовать российским саперам. Десятки гранат и других устройств с саморезами и гвоздями в качестве поражающих элементов были найдены, вывезены и уничтожены.

Там же было найдено большое количество оружия и боеприпасов. Среди обнаруженного вооружения можно разглядеть миномет с боезапасом, патроны различного калибра, гранатометы, переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые установки NLAW. Всё это украинские радикалы бросили, в спешке убегая от российских войск.

Все здание было проверено на предмет ловушек и взрывоопасных предметов. Трофейное оружие и боеприпасы вскоре передадут подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.

11 апреля Минобороны РФ показало кадры из оставленного украинскими радикалами детского сада, который те использовали в качестве укреппункта. Внутри детского учреждения нашли оружие, самодельные взрывные устройства и даже иностранное методическое пособие.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской Республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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