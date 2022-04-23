Президент США Байден вновь протянул руку пустоте для рукопожатия после речи в Сиэтле

Президент США Джо Байден прибыл в День Земли в Сиэтл в рамках двухдневного визита на Тихоокеанское побережье страны. Произнеся речь в колледже «Грин Ривер» в четверг, 21 апреля, американский президент помахал в зал рукой, а потом повернулся и попытался пожать руку пустоте.

Байден сделал еще четверть оборота и вновь протянул руку пустоте. После этого президент Штатов с улыбкой обернулся к публике и поблагодарил собравшихся за внимание, передает «Газета.Ru».

Ранее, 19 апреля, жена Байдена Джилл подсказала мужу, что ему следует помахать рукой американцам после окончания поздравительной речи. Джилл Байден не учла, что стоящий рядом с ними микрофон включен. В результате ее слова «Маши, маши» услышали телезрители американского телевидения.

Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. 15 апреля конфуз произошел в завершение его очередного выступления. Американский лидер, закончив речь, протянул руку для рукопожатия, однако на сцене он был один. После этого неловкого жеста он замешкался и не сразу смог найти выход со сцены.

6 апреля бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.

26 марта президент США в своей речи в Польше во время европейской поездки не сразу выговорил название города Мариуполь.

Ранее в этом же месяце Байден перепутал Россию и Украину, комментируя российскую операцию по защите мирного населения в Донбассе. Американский лидер заявил, что президент РФ Владимир Путин «решил вторгнуться в Россию».

Ранее, 1 марта, Байден перепутал Украину с Ираном, заявив о том, что «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души иранского народа».

24 февраля президент России объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. Она преследует несколько целей — защиту мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, два последних аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской Народных Республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент России подписал указы о признании их суверенитета.

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