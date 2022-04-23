Прямой эфир
Мир
В Минобороны заявили о стабилизации обстановки в Мариуполе
Мир
Посол России в США заявил о давлении Вашингтона на постпредов при ОАГ
Армия
ВС РФ взяли под контроль арсенал украинской армии в Харьковской области
Мир
В Польше намерены отталкиваться от решения ЕК по оплате газа РФ в рублях
Мир
Зеленский сообщил о начале долгожданных поставок оружия от партнеров
Мир
Отряд добровольцев из РФ отправился в Донбасс и на Украину для участия в спецоперации
Мир
В результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ пострадал ребенок и еще 13 человек
Экономика
Bloomberg сообщило о дефиците судового топлива на северо-западе Европы
Мир
Пентагон рассмотрит идею о полевых госпиталях США на границах Украины
Спорт
«Металлург» победил ЦСКА и вырвался вперед в финале Кубка Гагарина
Мир
В Греции освободили российское судно «Пегас»
Сюжет:

Президент США Байден вновь протянул руку пустоте для рукопожатия после речи в Сиэтле

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден прибыл в День Земли в Сиэтл в рамках двухдневного визита на Тихоокеанское побережье страны. Произнеся речь в колледже «Грин Ривер» в четверг, 21 апреля, американский президент помахал в зал рукой, а потом повернулся и попытался пожать руку пустоте.

Байден сделал еще четверть оборота и вновь протянул руку пустоте. После этого президент Штатов с улыбкой обернулся к публике и поблагодарил собравшихся за внимание, передает «Газета.Ru».

Часики тикают: рецессия в США может наступить в ближайшие полтора года
На это указывает инверсия доходности в американских трежерис

Ранее, 19 апреля, жена Байдена Джилл подсказала мужу, что ему следует помахать рукой американцам после окончания поздравительной речи. Джилл Байден не учла, что стоящий рядом с ними микрофон включен. В результате ее слова «Маши, маши» услышали телезрители американского телевидения.

Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. 15 апреля конфуз произошел в завершение его очередного выступления. Американский лидер, закончив речь, протянул руку для рукопожатия, однако на сцене он был один. После этого неловкого жеста он замешкался и не сразу смог найти выход со сцены.

6 апреля бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.

26 марта президент США в своей речи в Польше во время европейской поездки не сразу выговорил название города Мариуполь.

Ранее в этом же месяце Байден перепутал Россию и Украину, комментируя российскую операцию по защите мирного населения в Донбассе. Американский лидер заявил, что президент РФ Владимир Путин «решил вторгнуться в Россию».

Ранее, 1 марта, Байден перепутал Украину с Ираном, заявив о том, что «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души иранского народа».

24 февраля президент России объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. Она преследует несколько целей — защиту мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, два последних аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской Народных Республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент России подписал указы о признании их суверенитета.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022