Прямой эфир
Мир
В Минобороны заявили о стабилизации обстановки в Мариуполе
Мир
Посол России в США заявил о давлении Вашингтона на постпредов при ОАГ
Армия
ВС РФ взяли под контроль арсенал украинской армии в Харьковской области
Мир
В Польше намерены отталкиваться от решения ЕК по оплате газа РФ в рублях
Мир
Ж/д станция Попасная-1 перешла под контроль сил ЛНР
Мир
Нидерланды поставят Украине самоходные артиллерийские установки
Мир
В результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ пострадал ребенок и еще 13 человек
Экономика
Bloomberg сообщило о дефиците судового топлива на северо-западе Европы
Мир
Пентагон рассмотрит идею о полевых госпиталях США на границах Украины
Спорт
«Металлург» победил ЦСКА и вырвался вперед в финале Кубка Гагарина
Мир
В Греции освободили российское судно «Пегас»
Сюжет:

Ведущий Fox News Карлсон призвал провести аудит финансов Владимира Зеленского

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеведущий Fox News Такер Карлсон предложил провести аудит счетов украинского лидера Владимира Зеленского в связи с решением американского президента Джо Байдена отправить новый пакет поддержки Украины. Об этом журналист рассказал в пятницу, 22 апреля.

Карлсон напомнил про доклад CNN, в котором говорится о невозможности проследить, в чьи руки попадет поставляемое Украине оружие. В это же время инфляция в США достигла наивысшего уровня за десятки лет, подчеркнул Карлсон. Он возмутился в эфире тому, что Вашингтон на этом фоне продолжает многомиллионные поставки помощи Киеву.

Повысить давление: войска РФ готовятся ввести в бой основные силы в Донбассе
По мнению военных экспертов, в ближайшие дни интенсивность боевых действий будет возрастать

«Сегодня министр финансов объявил, что они передали полмиллиарда на зарплаты украинским бюджетникам. Разве нам не следует сначала провести аудит финансов Зеленского?» — передает слова ведущего «Газета.Ru».

20 апреля издание Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена выделит дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. Новый пакет поддержки будет таким же по размеру, как и предыдущий, когда Вашингтон отправил Киеву артиллерийские орудия, а также «десятки тысяч артиллерийских боеприпасов».

12 апреля газета The Washington Post отметила, что США готовы увеличить список вооружений, поставляемых Киеву. По данным газеты, Пентагон в том числе намерен передать бронированные Humvee и вертолеты Ми-17. Также, по предварительной информации, в пакете значились беспилотные летательные аппараты береговой защиты, костюмы радиационной, химической и биологической защиты.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Киеву. В обращении РФ призывала «прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности».

В тот же день Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд государств не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), власти которых сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022