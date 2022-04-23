Ведущий Fox News Карлсон призвал провести аудит финансов Владимира Зеленского

Телеведущий Fox News Такер Карлсон предложил провести аудит счетов украинского лидера Владимира Зеленского в связи с решением американского президента Джо Байдена отправить новый пакет поддержки Украины. Об этом журналист рассказал в пятницу, 22 апреля.

Карлсон напомнил про доклад CNN, в котором говорится о невозможности проследить, в чьи руки попадет поставляемое Украине оружие. В это же время инфляция в США достигла наивысшего уровня за десятки лет, подчеркнул Карлсон. Он возмутился в эфире тому, что Вашингтон на этом фоне продолжает многомиллионные поставки помощи Киеву.

«Сегодня министр финансов объявил, что они передали полмиллиарда на зарплаты украинским бюджетникам. Разве нам не следует сначала провести аудит финансов Зеленского?» — передает слова ведущего «Газета.Ru».

20 апреля издание Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена выделит дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. Новый пакет поддержки будет таким же по размеру, как и предыдущий, когда Вашингтон отправил Киеву артиллерийские орудия, а также «десятки тысяч артиллерийских боеприпасов».

12 апреля газета The Washington Post отметила, что США готовы увеличить список вооружений, поставляемых Киеву. По данным газеты, Пентагон в том числе намерен передать бронированные Humvee и вертолеты Ми-17. Также, по предварительной информации, в пакете значились беспилотные летательные аппараты береговой защиты, костюмы радиационной, химической и биологической защиты.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Киеву. В обращении РФ призывала «прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности».

В тот же день Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд государств не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), власти которых сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных.

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