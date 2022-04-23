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В Минздраве оценили принятие нового приказа о диспансеризации взрослых

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Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина в субботу, 23 апреля, отметила, что новый приказ ведомства «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» поспособствует врачам в назначении необходимых исследований.

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«Обновленный приказ по диспансерному наблюдению уточняет категории граждан, подлежащих диспансерному наблюдению у врача-терапевта, содержит расширенный перечень контролируемых показателей здоровья, в первую очередь, у пациентов с сердечно-сосудистой патологией, что поможет практическому врачу в назначении необходимых методов исследований» — заявила она в беседе с «РИА Новости».

Эксперт также подчеркнула, что подобное решение повысит качество мониторинга за пациентами с хроническими заболеваниями.

По ее словам, впервые указываются категории заболеваний, требующие наблюдения врачей-специалистов, в частности, кардиологов, неврологов и онкологов.

Как пояснила Драпкина, в документе в том числе установлен порядок наблюдения людей с предраковыми заболеваниями, с сердечной недостаточностью, перенесших аортокоронарное шунтирование и стентирование.

Ранее, 21 апреля, Минздрав России утвердил новый порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми пациентами. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. документ вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

12 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране восстановился поток пациентов на плановые медицинские осмотры. Он подчеркнул, что в настоящее время оказание плановой медицинской помощи крайне необходимо, учитывая то, что количество инфекционных больных значительно сокращается.

Также глава Минздрава призвал людей старшего возраста, которые более двух лет не обращались за медицинской помощью, пройти диспансеризацию.

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