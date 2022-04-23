Еврокомиссия не исключила возможность оплаты российского газа в рублях

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность платить за газ из РФ в рублях при соблюдении некоторых условий. Об этом в пятницу, 22 апреля, передало агентство Reuters, ссылаясь на письмо ЕК европейским странам.

Согласно документу, оплата газовых поставок в рублях «может включать в схему транзакций Центробанка России», что нарушает введенные Евросоюзом антироссийские санкции. При этом допускается возможность вносить оплату в долларах или евро на счет в российском банке по существующим контрактам.

«Компании Евросоюза могут согласиться с предложенной Россией системой оплаты за газ в рублях, не нарушая санкций блока (Евросоюза — Ред.) против Москвы, но пока неясно, как будет работать такая процедура», — пишет агентство.

14 апреля Bloomberg сообщил, что Еврокомиссия считает указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях нарушающим санкции Евросоюза. Уточнялось, что ЕК представила странам-членам предварительный юридический анализ документа.

Ранее в этот день член Совфеда Алексей Пушков заявил, что последствия возможного появления «газового рубля» на фоне антироссийских санкций осознают и на Западе. По его мнению, западные страны хотят не позволить рублю вырваться на европейские, а затем и глобальные финансовые поля.

Так он прокомментировал статью научного сотрудника Китайской академии общественных наук Сюй Полин, который спрогнозировал переломный момент в международной валютной системе из-за появления «газового рубля».

23 марта российский президент объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют, и подписал указ 31 марта. Покупатели были обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Венгрия, Словакия и Молдавия заявили о возможности платить рублями за российский газ.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил Путин. Причиной данного решения стали участившиеся обстрелы регионов со стороны Вооруженных сил Украины.

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