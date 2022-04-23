Минобороны России: один военный с крейсера «Москва» погиб, ещё 27 пропали без вести
Министерство обороны России сообщило об одном погибшем и 27 пропавших без вести моряках с крейсера «Москва». Примерно 400 моряков получилось спасти.
«В результате пожара 13 апреля ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. Попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату. В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — сказали в МО в пятницу, 22 апреля.
Как уточняет «Газета.Ru», ведомство оказывает всю необходимую помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести.
По информации Минобороны, после собеседования командования Черноморского флота (ЧФ) с моряками с крейсера «Москва» большая часть офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на флоте.
13 апреля на флагмане ЧФ России — крейсере «Москва» — сдетонировал боезапас, в результате чего корабль получил серьезные повреждения. В тот же день в условиях шторма корабль потерял остойчивость и затонул. Экипаж был эвакуирован на находившиеся вблизи корабли Черноморского флота, а затем доставлен в Севастополь.
16 апреля главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе. Во время встречи Евменов сообщил личному составу экипажа крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в ВМФ.
Корабль был заложен на стапеле на Николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер «Слава». В 1996 году его переименовали. Спустили на воду 27 июля 1979 года.
В сентябре 2020 года после планового ремонта вошел в состав сил постоянной готовности флота и вышел в море. Крейсер был оснащен 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 «Вулкан», имел на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт».