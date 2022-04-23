Боец теробороны Херсона призвал сослуживцев сложить оружие

Боец территориальной обороны Херсона рассказал «Известиям», как стал связистом и получил оружие. Он также призвал сослуживцев последовать его примеру.

«Мужики, если у кого есть оружие на руках, то приходите без оружия на площадь Свободы. Объясните ситуацию скажите, что вы из теробороны. У вас изымут оружие, никакого физического воздействия на вас оказывать не будут. Просто сдайте оружие», — сказал он.

Мужчина вступил в ряды теробороны Херсона 10 января, служил связистом-телефонистом информационного узла. Когда началась спецоперация России, он получил автомат АК-74 и два рожка с патронами. Но при входе в город российских войск оставил оружие в ближайшей школе-интернате, где находился опорный пункт теробороны.

20 апреля Министерство обороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлен обнаруженный российскими военными штаб теробороны в одной из школ Херсона. Радикалы использовали образовательное учреждение как опорный пункт. Здание школы и подвал были забиты ящиками с патронами, оружием, медикаментами и военным снаряжением.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской Республик».

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных, участившихся в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».