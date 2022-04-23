Прямой эфир
Мир
В Минобороны заявили о стабилизации обстановки в Мариуполе
Мир
Посол России в США заявил о давлении Вашингтона на постпредов при ОАГ
Армия
ВС РФ взяли под контроль арсенал украинской армии в Харьковской области
Мир
В Польше намерены отталкиваться от решения ЕК по оплате газа РФ в рублях
Мир
Ж/д станция Попасная-1 перешла под контроль сил ЛНР
Мир
Нидерланды поставят Украине самоходные артиллерийские установки
Мир
В результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ пострадал ребенок и еще 13 человек
Мир
Bloomberg узнало об опасениях Японии уходить из энергетических проектов России
Мир
Пентагон рассмотрит идею о полевых госпиталях США на границах Украины
Спорт
«Металлург» победил ЦСКА и вырвался вперед в финале Кубка Гагарина
Мир
В Греции освободили российское судно «Пегас»
Сюжет:

Сотрудники МЧС ЛНР доставили гуманитарную помощь в город Кременная

МЧС ЛНР: привезли гуманитарную помощь, порядка 12 т, в освобожденную ранее Кременную
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники МЧС Луганской Народной Республики (ЛНР) доставили в пятницу, 22 апреля, в освобожденный при содействии Вооруженных сил России (ВС РФ) и Народной милиции ЛНР город Кременная первую партию гуманитарного груза. Об этом рассказал глава ведомства Евгений Кацавалов.

Повысить давление: войска РФ готовятся ввести в бой основные силы в Донбассе
По мнению военных экспертов, в ближайшие дни интенсивность боевых действий будет возрастать

«Привезли гуманитарную помощь, порядка 12 т. Начиная от хлеба и заканчивая предметами личной гигиены. Потребность очень большая, конечно, жителей Кременной осталось порядка 7 тыс. человек. Сейчас проблема с электроэнергией, проблема с газом, вроде как нет проблем с водой, но сейчас будем еще выяснять и по подстанциям, насколько возможно подключиться или переподключиться», — отметил министр в беседе с «РИА Новости».

По его словам, сейчас сотрудники МЧС будут изучать положение дел и устанавливать контакты с оставшимися в Кременной представителями местных властей. Горожане, в свою очередь, указали на сложную гуманитарную ситуацию: нет газа, электричества, местами воды, не работают магазины и банкоматы, продукты купить негде.

«Нам бы хлеба и гречки… Плохая ситуация с продуктами. Есть фактически нечего», — поделилась мирная жительница, находящаяся в городской больнице.

О том, что город Кременная перешел под контроль ЛНР, сообщил 19 апреля представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко. По его словам, украинские боевики бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город. Низкая квалификация саперов Вооруженных сил Украины и радикальных националистических группировок не позволила даже полноценно осуществить план отхода. Например, заложенная под одним из ключевых городских мостов взрывчатка не сработала.

22 апреля корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как российские военные доставили гуманитарную помощь в одно из сел ЛНР. Продуктовые наборы, которые раздает российская армия, выглядят внушительно: здесь есть растительное масло, чай, макароны, тушенка, рис. Такого запаса семье из трех человек хватит, чтобы прокормить себя минимум неделю.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской Республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022