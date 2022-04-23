Сотрудники МЧС ЛНР доставили гуманитарную помощь в город Кременная

Сотрудники МЧС Луганской Народной Республики (ЛНР) доставили в пятницу, 22 апреля, в освобожденный при содействии Вооруженных сил России (ВС РФ) и Народной милиции ЛНР город Кременная первую партию гуманитарного груза. Об этом рассказал глава ведомства Евгений Кацавалов.

«Привезли гуманитарную помощь, порядка 12 т. Начиная от хлеба и заканчивая предметами личной гигиены. Потребность очень большая, конечно, жителей Кременной осталось порядка 7 тыс. человек. Сейчас проблема с электроэнергией, проблема с газом, вроде как нет проблем с водой, но сейчас будем еще выяснять и по подстанциям, насколько возможно подключиться или переподключиться», — отметил министр в беседе с «РИА Новости».

По его словам, сейчас сотрудники МЧС будут изучать положение дел и устанавливать контакты с оставшимися в Кременной представителями местных властей. Горожане, в свою очередь, указали на сложную гуманитарную ситуацию: нет газа, электричества, местами воды, не работают магазины и банкоматы, продукты купить негде.

«Нам бы хлеба и гречки… Плохая ситуация с продуктами. Есть фактически нечего», — поделилась мирная жительница, находящаяся в городской больнице.

О том, что город Кременная перешел под контроль ЛНР, сообщил 19 апреля представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко. По его словам, украинские боевики бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город. Низкая квалификация саперов Вооруженных сил Украины и радикальных националистических группировок не позволила даже полноценно осуществить план отхода. Например, заложенная под одним из ключевых городских мостов взрывчатка не сработала.

22 апреля корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как российские военные доставили гуманитарную помощь в одно из сел ЛНР. Продуктовые наборы, которые раздает российская армия, выглядят внушительно: здесь есть растительное масло, чай, макароны, тушенка, рис. Такого запаса семье из трех человек хватит, чтобы прокормить себя минимум неделю.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской Республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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