Bloomberg: власти Японии боятся выходить из российских энергопроектов из-за других игроков

Власти Японии боятся, что в случае выхода страны из российских энергетических проектов место Токио займут другие игроки. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечает издание, японским компаниям Mitsubishi и Mitsui принадлежит 22,5% нефтегазового проекта «Сахалин—2», при этом большая часть добываемого там топлива направляется в Японию.

При выходе из данного проекта властям страны придется искать альтернативные источники энергии на уже перегруженном рынке.

В японском министерстве торговли высказали опасения, что такой шаг может спровоцировать рекордный рост цен на сырье.

«Если Япония выйдет из проекта, его купит третья сторона», — заявил японский министр торговли, промышленности и экономики Коити Хагиуда.

Ранее, 31 марта, премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о нежелании выходить из нефтегазового проекта «Сахалин—2», первого в России завода по производству сжиженного природного газа. Начиная с 2009 года, из ежегодно производимых 10 млн т газа около 60% приходится на Японию, что составляет почти весь ее импорт СПГ из России.

В тот же день ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович заявил «Известиям», что в случае выхода Японии из проекта «Сахалин—2» Россия ничего не потеряет, так как это не трубопроводные, а СПГ-поставки, которые легко перенаправить в Азию — в Китай, Индию, Вьетнам.

12 марта сообщалось, что японские акционеры «Сахалина—2» корпорации Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. продолжат свое участие в нем. В феврале в правительстве Японии отмечали, что страна не будет вводить санкции против сферы энергетики РФ, однако в дальнейшем будет рассматривать подобные меры исходя из изменений ситуации.

Страны Запада начали вводить новые санкции, в том числе в отношении российских энергоресурсов, в ответ на проведение Москвой специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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