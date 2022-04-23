Пентагон рассмотрит идею о полевых госпиталях США на границах Украины

Обращение группы конгрессменов на имя министра обороны США Ллойда Остина с предложением развернуть полевые госпитали у границ Украины было получено Пентагоном в пятницу, 22 апреля, сообщил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби на брифинге.

«Конечно, мы рассмотрим письмо от членов конгресса, серьезно проанализируем и дадим надлежащий ответ. Пока сообщить что-либо конкретное по этому вопросу я не могу», — сказал он.

Ранее в этот день 17 конгрессменов — представителей Демократической и Республиканской партий — подписали обращение к министру обороны Остину и госсекретарю Энтони Блинкену с призывом предоставить Украине бронированные машины скорой помощи и создать в Польше военно-полевые госпитали для лечения раненых, пишет MiamiHerald.

«Мы должны оставаться едиными и предоставлять Польше и другим нашим партнерам по НАТО необходимую медицинскую помощь, чтобы облегчить страдания украинского народа», — говорится в письме конгрессменов.

Также парламентарии предложили обеспечить лечение раненых украинцев в американской клинике в Германии.

Ранее, 21 апреля, Пентагон объявил о восьмой поставке оборонительного вооружения Украине с августа 2021 года, в составе которой будут новейшие беспилотники Phoenix Ghost. Джон Кирби добавил: система управления новыми беспилотниками настолько проста, что потребует от украинских операторов, которые уже знакомы с Switchblade или другими беспилотными летательными аппаратами, минимальных усилий при обучении.

20 апреля администрация президента США Джо Байдена сообщила о намерении выделить дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. Новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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