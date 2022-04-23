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Венедиктов заявил, что намерен подать судебный иск из-за включения в реестр СМИ-иноагентов

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Бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в пятницу, 22 апреля, заявил о намерении оспорить решение о внесении его в списки иностранных агентов, а также сообщил, что собирается подать в суд иск о защите чести и достоинства.

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Вынужденные меры были приняты из-за ограничения доступа к российским СМИ и постоянных нарушений законодательства

«Я думаю, что мне это отвечают на то, что мы подали в суд на Генпрокуратуру и на Роскомнадзор за незаконное закрытие «Эха Москвы». За то, что я продолжаю бороться за «Эхо Москвы». Я остаюсь в Москве. Я буду, во-первых, обжаловать это решение как незаконное, и, во-вторых, я собираюсь подать, это юристы смотрят, в суд на человека, который писал это постановление, за клевету, за оскорбление моих чести и достоинства», — отметил он в интервью «РИА Новости».

В среду, 20 апреля, суд отклонил иск радиостанции к Генпрокуратуре и Роскомнадзору за ограничение 1 марта доступа к своим информационным ресурсам.

Экс-главред «Эха Москвы» был внесен в реестр СМИ-иноагентов ранее в пятницу. До этого, 3 марта, совет директоров радиостанции принял решение о ликвидации ее радиоканала и сайта. Кроме того, Венедиктов сообщил о требовании Роскомнадзора от Google удалить приложение «Эхо Москвы». На следующий день стало известно, что радиостанция отключает свой сайт и удаляет все корпоративные аккаунты соцсетей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда же отметил, что решение о ликвидации «Эха Москвы» принял собственник. По его словам, «радиостанция нарушила закон, было использовано право Генпрокуратуры принять соответствующие меры».

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